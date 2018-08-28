«Человек на вырост»: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 14:00 — REGNUM

В медиа-пространстве Нижегородской области всю неделю активно обсуждали назначение полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на пост посла РФ в Белоруссии и спецпредставителя президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой — «наконец-то сериал с уходом Михаила Бабича закончился», кандидатура нового главы полпредства, называя наиболее вероятными кандидатами «сенатора СФ от республики Удмуртия Любовь Глебову и заместителя руководителя аппарата правительства РФ Евгения Забарчука». Хотя с этими кандидатами далеко не все согласны — «Глебова и Забарчук — фамилии, которые было решено выпустить в медиа-поле для некой разрядки ситуации», а «в действительности же, место должен занять некий выходец из силовых структур».

Эксперты считают, что «политическое поле в Нижегородской области точно будет форматироваться» и «многих Бабич заберёт с собой».

На довыборах в Госдуму, где после перехода Владимира Панова на должность главы администрации Нижнего Новгорода освободился мандат, перестановки в списке кандидатов. Снялся с гонки представитель «Коммунистов России» Илья Ульянов.

Богата неделя была на высокопоставленных гостей из числа федеральных чиновников. Заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова на встрече врио губернатора Глеб Никитин попросил о поддержке сферы автомобилестроения, так как «регион один из ключевых для этой отрасли в стране», а также сотрудничестве в сфере транспортного и строительного машиностроения. А с заместителем министра образования и науки РФ Ириной Потехиной областные власти обсудили участие Нижегородской области в президентском проекте профориентации «Билет в будущее», в рамках которого 100 тыс. молодых россиян должны пройти профессиональные пробы. Замминистра предложила включить регион в число пилотных, «так как здесь крайне активно развиваются все сферы образования».

На внеочередном заседании думы Нижнего Новгорода были приняты изменения в бюджет города — доходная и расходная части увеличены на 184 млн рублей. Помимо этого, было принято решение с 1 сентября обеспечить бесплатное питание в школах для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже 12 165 рублей.

Новым министром культуры Нижегородской области будет женщина — на последний этап отбора в рамках «Команды правительства» прошли только пятеро представительниц прекрасного пола. Среди них и нынешний замминистра культуры Алла Забегалова. Члены комиссии отметили, что новый министр должен будет «интегрировать свою программу в Стратегию развития Нижегородской области, разложить ее на первые победы, на стратегические задачи, на работу с федеральным центром — привлечение денег», добавив, что «кризис — это не когда нет денег, а когда нет идей».

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» Нижегородская область представила уникальное биоморфное подводное беспилотное судно БПС «Тунец-1», выполненное в виде рыбы. Роботы такой модели смогут сбиваться в стаи и вести поиск в целевых подводных районах при разведке месторождений полезных ископаемых.

Областные рыбхозы получили свыше 6 млн рублей субсидий на развитие рыбоводства, а регион занял лидирующие позиции в ПФО по зарплате отдельных категорий бюджетников.

В Кстово местные жители бьют тревогу по экологической обстановке и пишут открытое письмо в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор в попытке привлечь внимание к тому, что «экологическая обстановка в Кстово — просто жесть».

Бывший депутат думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин, лишившийся мандата за то, что забыл указать в декларации о доходах займ на 9 млн рублей, войдёт в реестр утративших доверие. Такое требование городская прокуратура внесла спикеру думы Дмитрию Барыкину. А тем временем в области за семь месяцев 2017 года прокуратура зафиксировала рост выявленных преступлений коррупционной направленности на 19% — до 227.

Кто вместо Бабича?

Закончившаяся эпопея с назначением полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича на пост посла России в Белоруссии и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой породила активное обсуждение среди нижегородской общественности и экспертов. Обсуждали, чем грозит региону смена главы полпредства и кто же может занять это кресло.

Одни участники дискуссии среди самых вероятных кандидатур называли сенатора от Удмуртии, экс-главу Россотрудничества Любовь Глебову и заместителя главы аппарата правительства РФ, бывшего замгенпрокурора Евгения Забарчука, отмечая, что «это интересная политическая развилка».

"Вообще ПФО крайне сложный и политически пестрый округ, в котором пересечены и хитро сплетены интересы практически всех крупных ФПГ. Если назначат Глебову, то это будет свидетельствовать о значительном повышении влияния в округе одной из групп (группы С. Кириенко), если назначение получит Забарчук (более близкий Медведеву и дистанцированный от основных групп влияния в Приволжье), то это скажет о том, что принято более тонкое политическое решение в интересах сохранения политического баланса и укрепления системы сдержек и противовесов в округе», — отмечают в одном из крупных пабликов «Нижегородский олень».

Среди обсуждаемых кандидатур появилось и новое лицо — бывший заместитель главы МВД, экс-помощник президента по кадрам Евгений Школов, который с 12 июня 2018 года покинул свой пост.

«При этом именно Михаил Бабич мог сменить Школова. А когда-то Бабич и Школов вообще одновременно рассматривались на пост губернатора Ивановской области (оба там работали в разных должностях). Евгению Школову 63 года, он потомственный силовик, который, по данным СМИ, служил в Германии вместе с президентом. Из-за этого в апреле 2018 года он был включен в санкционный «Кремлёвский список» США», — отмечает на своей странице в соцсетях политический обозреватель Андрей Вовк.

К слову, далеко не все согласны, что Глебова и Забарчук — основные кандидаты на пост. Например, телеграм-канал «Старая площадь» отмечает, что «Глебова и Забарчук — фамилии, которые было решено выпустить в медиа-поле для некой разрядки ситуации», а «в действительности же, место должен занять некий выходец из силовых структур».

При обсуждении кандидатур на пост полпреда не остался без внимания и исполняющий обязанности полпреда Игорь Паньшин. Одни назвали его временной фигурой, которой «пока не хватает политического опыта и веса для такой должности», а другие, наоборот, «человеком на вырост».

"Это человек на вырост, он в принципе и сам может быть полпредом. При определенных условиях, если ему дадут карт-бланш и за ним будут стоять силы. У него хороший опыт в разных регионах ПФО и теоретически он может остаться. Хотя пост хороший, все-таки доверенное лицо президента. Поэтому, если будут какие-то пакетные соглашения на высшем уровне, Паньшин останется заместителем, а здесь появится новый человек», — цитирует политобозревателя из Нижнего Новгорода Андрея Вовка издание «Реальное время».

Политический обозреватель Валентина Бузмакова также считает, что Игорь Паньшин может остаться полпредом уже без приставки «и. о.».

«Для равновесия было бы удобно: чужак Никитин в Нижегородской области и свой нижегородец Паньшин во главе полпредства. Тем более Паньшин представитель нижегородской элиты. Я думаю, это вполне возможно», — цитирует Бузмакову издание NewsNN.

В любом случае кто бы не пришёл на пост, но, по мнению общественности, это «спровоцирует значительное повышение политической динамики в округе».

"Региональные элиты будут искать новый политический баланс, что неминуемо отразится на увеличении интенсивности их аппаратной и публичной активности. ПФО временно входит в зону политической турбулентности. Губернаторам Приволжья в ближайшие пару месяцев будет не просто за всем уследить», «Эпическая аппаратная борьба за приволжский округ входит в финальную фазу», «Наконец-то сериал с уходом Михаила Бабича закончился», «Политическое поле в Нижегородской области точно будет форматироваться. Многих Бабич заберёт с собой. И много появится новых», — отмечают телеграм-каналы.

Напомним, 22 августа президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а 23 августа подписал два указа о назначении Михаила Бабича послом в Белоруссию и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой.

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Замминистры в гости

Сразу два заместителя двух федеральных министров посетили Нижний Новгород на прошедшей неделе — замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина.

На встрече с Морозовым врио губернатора Глеб Никитин поднял вопрос поддержки автомобильной и машиностроительной промышленности региона.

«Те направления, которые вы курируете в министерстве, крайне важны для Нижегородской области». В первую очередь это автомобилестроение — наш регион один из ключевых для этой отрасли в стране. Также в Нижегородской области широко представлено транспортное и строительное машиностроение. Мы рассчитываем на активное сотрудничество с федеральным министерством при выработке мер поддержки этих секторов экономики», — обратился Глеб Никитин к Александру Морозову.

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Визит Ирины Потехиной прошёл на следующий день. Основным вопросом обсуждения стало возможное участие Нижегородской области в президентском проекте профориентации «Билет в будущее».

«Мы должны в течение года дать возможность 100 000 ребят пройти профессиональные пробы. Сейчас определяются пилотные регионы. Мы хотим, чтобы одной из таких площадок стала Нижегородская область, так как здесь крайне активно развиваются все сферы образования», — отметила Ирина Потехина.

Напомним, проект ранней профориентации разработан по поручению Владимира Путина, озвученному в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Президент РФ тогда отметил, что такой проект «позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии, в ведущих компаниях страны», и добавил, что в 2018 году на эту инициативу выделят 1 млрд рублей.

Новый министр культуры: финишная прямая

К следующему этапу отбора кандидатов на пост министра культуры Нижегородской области, проводимому в рамках проекта «Команда правительства», осталось пятеро претендентов. Все — представительницы прекрасного пола. В их числе — заместитель министра культуры Алла Забегалова, директор филиала ФКП «Росгосцирк» «Нижегородский Государственный Цирк» Инна Ванькина, директор музея им. А. М. Горького Лариса Моторина, руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева.

«Это очень хороший проект, который не заканчивается, а только начинается. Министру культуры предстоит интегрировать свою программу в Стратегию развития Нижегородской области, разложить ее на первые победы, на стратегические задачи, на работу с федеральным центром — привлечение денег. Говорят, что кризис — это не когда нет денег, а когда нет идей. Можно сказать, что в нижегородской культуре нет кризиса, а есть понимание, что нужно делать», — отметил член экспертной комиссии, бывший директор департамента культуры Москвы Сергей Капков, оценивая программу «Команда правительства».

Напомним, пост министра пустует с апреля 2018 года, когда Сергей Горин перешёл работать советником Глеба Никитина.

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Ульянов выбыл

В списке участников предвыборной гонки за мандат депутата Госдумы, который освободился после перехода Владимира Панова в главы нижегородской администрации, — изменения. Один из участников, выдвинутый партией «Коммунисты России», сошёл с дистанции по собственному желанию.

31-летний Илья Ульянов, по данным ГАС «Выборы», является депутатом Верховного совета Хакасии на непостоянной основе. До этого он участвовал в 39 избирательных кампаниях разных регионов, в 2009 году окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, а родным городом для экс-кандидата с громкой фамилией является Дзержинск.

«Якобы победить они не смогут, а участвовать «в цирке» не хотят. Поняли это почему-то только сейчас — после месяца ничегонеделанья», — отметил Андрей Вовк, комментируя уход Ульянова.

Напомним, основным претендентом на мандат называют и. о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского, победившего в праймериз отделения «Единой России». Для него как представителя старой губернаторской команды, по мнению экспертов, это шанс уйти красиво, своего рода «экологичная отставка».

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Помимо Сватковского, на мандат претендуют помощник депутата Заксобрания, председатель областного отделения ООД «Социал-демократический союз женщин России» в Нижегородской области Татьяна Гриневич (представитель «Справедливой России»), бывшее доверенное лицо кандидата на пост президента РФ Григория Явлинского, лидер отделения партии «Яблоко» 24-летний Олег Родин, представитель ЛДПР бизнесмен Алексей Круглов и экс-депутат Госдумы РФ, коммунист Николай Рябов.

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Экономика недели

В сфере экономики можно выделить три события.

Нижегородские разработки ученых Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского анонсировали на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Регион представили биоморфным подводным беспилотным судном БПС «Тунец-1». Робот выполнен в виде рыбы, в честь которой и получил своё название. Он может «оснащаться средствами подводной гидроакустической связи, что позволит объединять таких роботов в сети — «стаи» взаимодействующих друг с другом единиц под управлением из единого удаленного центра». По словам руководителя делегации и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, «судно копирует обычную рыбу, во время работы оно не создает каких-либо возмущений внешней среды, то есть обнаружить этого робота практически невозможно».

"Биоморфные роботы могут обеспечить активный поиск в целевых подводных районах, что важно при разведке месторождений полезных ископаемых. Эти технологии можно использовать и в других сферах», — добавил он.

Приятные новости и в сфере рыбоводства. Нижегородские рыбхозы получили свыше 6 млн рублей субсидий на развитие отрасли в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области», стартовавшей в 2018 году.

Глеб Никитин отметил, что «рыбоводство в регионе незаслуженно не поддерживалась достаточно долгое время и оказалось в довольно тяжелой ситуации».

"По сути, предприятия не развивались, объемы производства рыбы не росли, и мы в значительной степени зависим от сторонних поставок, что вызывает недоумение. Город и область стоят на великих реках и должны полностью и себя обеспечивать рыбой, и зарабатывать на поставках рыбопродуктов в другие регионы», — резюмировал он и добавил, что за счёт программы к 2020 году производство рыбы увеличат почти в 2,5 раза — до 635 тонн в год.

Ещё одно важное событие в сфере экономики области — это рост зарплат бюджетников. По данным министерства экономического развития и инвестиций области, Нижегородская область занимает лидирующие позиции в ПФО по зарплате отдельных категорий бюджетников. Первое место по итогам первого полугодия 2018 года регион занимает по размеру зарплаты педагогических работников дошкольных учреждений — 30,06 тыс. рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования — 38,4 тыс. рублей.

«По уровню заработной платы работников учреждений общего образования (36,4 тысяч рублей), учреждений дополнительного образования (35,007 тысяч рублей) и педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам (31,7 тысяч рублей) — второе место. По зарплате преподавателей учреждений высшего профессионального образования (68,7 тысяч рублей) и социальных работников (29,5 тысяч рублей) регион занимает третье место в ПФО», — уточнили в ведомстве.

Напомним, средняя зарплата в целом по региону в июне 2018 года составила 33 900,2 рубля.

Депутаты на внеочередной сессии

22 августа дума Нижнего Новгорода собралась на внеочередное заседание, на котором присутствовало 32 депутата из 47. Главным вопросом повестки стали изменения в бюджет города — доходная и расходная части были увеличены на 184,6 млн рублей. Параметры бюджета после этого стали выглядеть следующим образом: доходы — 32,7 млрд рублей, расходы — 33,9 млрд рублей, дефицит — 1,2 млрд рублей.

По словам главы департамента финансов городской администрации Юрия Мочалкина, увеличить доходную часть удалось за счёт роста собственных доходов города, в том числе за счёт земельного налога. Помимо этого, из областного бюджета был получен трансферт на 114,3 млн рублей на капитальный ремонт здания школы № 123. Еще 12 млн рублей будут направлены на оплату организации горячего питания в школах.

На этой же сессии депутаты рассмотрели проект изменений в постановление «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и образовательных организациях». С 1 сентября питание детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума не более чем на 3 тыс. рублей, будет финансироваться из бюджета города.

«Многодетные родители попросили помощи и поддержки города. Мы провели с ними рабочее совещание и определили справедливую цифру, из которой нужно рассчитывать льготы: 12 165 рублей, на три тысячи больше, чем раньше», — отметил глава города Владимир Панов.

Депутаты также решили просчитать возможность предоставить бесплатное питание всем детям из многодетных семей без ограничения предельного дохода. К этому вопросу дума планирует вернуться при подготовке бюджета 2019 года.

Экология в Кстово: горожане бьют тревогу

Более 400 жителей небольшого нижегородского города Кстово (всего в нём 67 тыс. жителей) бьют тревогу в связи со сложной экологической обстановкой в ряде районов города, прилегающих к промышленным площадкам.

«Уже длительное время остро стоит вопрос с экологической обстановкой в г. Кстово Нижегородской области. Достаточно часто жители города обращаются в различные местные инстанции с жалобами на резкие и неприятные запахи, идущие со стороны находящейся рядом промышленной зоны, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы — «Сибур-Нефтехим» и «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», а также другие крупные предприятия, подконтрольные федеральному уровню», — пишут жители и добавляют, что «обращения жителей в местные органы власти и инстанции не приводят к стойкому положительному результату» и «некоторое недолгое время пахнет меньше и реже, но потом всё возвращается и становится ещё хуже».

О проблеме с экологией в Кстово вопрос поднимался ещё в 2013 году, когда Нижегородстат в своём докладе назвал его городом, где «наиболее высокий процент загрязнителей без очистки выбрасывается в атмосферу», назвав цифру в 94−98%.

«Проблемной зоной Нижегородской области в плане качества воздуха является г. Кстово, на жителей которого приходятся самые высокие показатели выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу преимущественно от предприятий промышленного производства (более 83% ЗВ)», — отмечалось в докладе.

Прошло пять лет и, судя по обращениям горожан, ситуация не изменилась.

Жители жалуются на то, что «детская заболеваемость г. Кстова растет из года в год пропорционально ухудшающейся экологической обстановке в нём» и «многие местные жители, вынуждены из-за этого уезжать вместе с часто болеющими детьми в другие города на ПМЖ». Горожане добавляют, что «экологическая обстановка в Кстово — просто жесть».

Открытое письмо адресовано в Росприроднадзор, в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор, которых они просят обратить внимание на экологическую обстановку и «провести внеплановую и независимую экспертизу на предприятиях промзоны Кстово».

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Доверия нет…

Имя бывшего депутата думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, чей мандат распределят в единый день выборов 9 сентября 2018 года, снова попало в информационную повестку региона. Лишился полномочий народный избранник вследствие своей забывчивости — он не указал в декларации о доходах займ на 9 млн рублей. Попытка уйти в конце апреля 2018 года добровольно после получения представления прокуратуры не удалась — коллеги из думы на сессии рассмотрели первым представление, а не ходатайство депутата.

Напомним, экс-депутат Сорокин также получил печальную известность, после того как лишился права управления транспортным средством за вождение квадроцикла в нетрезвом виде. Запрет действует один год и семь месяцев, начиная с февраля 2018 года.

На прошлой неделе прокуратура Нижнего Новгорода напомнила спикеру Дмитрию Барыкину о бывшем коллеге, внеся представление с требованием добавить Олега Сорокина в реестр государственных служащих, уволенных в связи с утратой доверия, где он будет пребывать пять лет. Председателю думы попеняли, что сведения об увольнении Сорокина были направлены в правительство области на три месяца позднее установленного законом срока.

А тем временем прокуратура Нижегородской области подвела итоги по выявлению преступлений коррупционной направленности за семь месяцев 2018 года. Рост показателя составил 19% — с 183 до 227, а количество выявленных лиц, совершивших указанные преступления возросло на 16% — с 113 до 135. По статье легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления, выявлено десять случаев против ни одного за тот же период 2017 года. Выросло также и число фактов взяточничества — на 14% (с 59 до 69). Из них по факту получения взятки возбуждено 18 дел.

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