Капитан судна «Палладий» может получить до пяти лет тюрьмы — СМИ

Сеул, , 12:20 — REGNUM Капитану задержанного в южнокорейском порту Пусан российского судна «Палладий» может грозить до пяти лет лишения свободы, заявили в Генконсульстве России в Пусане. Об этом сообщает 28 августа ТАСС.

По словам консула Генконсульства РФ в Пусане Романа Быкова, такое наказание может назначить суд за оказание сопротивления при задержании береговой охраной.

«Это 144-я статья уголовного кодекса Южной Кореи, там прописано наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до 10 млн вон (порядка $9,5 тыс.)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее береговая охрана задержала российское судно «Палладий», пытавшееся покинуть порт Пусан без разрешительных документов. Судно было отбуксировано обратно в южнокорейский порт.

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