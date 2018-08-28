Запрет Знамени Победы в Перми: общественники идут в суд

Пермь, , 12:16 — REGNUM Пермское отделение общественного движения «Суть времени» подало коллективный иск в суд города Перми по поводу запрета городской администрацией Знамени Победы во время проведения акции «Бессмертный полк», сообщает 28 августа корреспондент ИА REGNUM.

Авторы обращения просят судебную инстанцию признать незаконность действий должностных лиц, в частности городских чиновников и сотрудников полиции, которые препятствовали проносу государственных символов России во время праздничной акции в Перми.

Ранее администрация города старалась игнорировать возмущение общественности по данному поводу, перекладывая ответственность на некоммерческую организацию, возглавляемую Анной Отмаховой, которая отвечала за проведение акции.

Однако, по данным МВД по Пермскому краю, приведенным в ответ на официальный запрос общественника, именно администрация города несет ответственность за запрет Знамени Победы.

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Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.

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