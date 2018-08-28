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Эксперты: собрать ребенка в школу в Италии стоит 526 евро

Общество

В сравнении с прошлым годом расходы выросли на 0,8%

Эксперты: собрать ребенка в школу в Италии стоит 526 евро
Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР
Скоро в школу

Рим, 28 августа 2018, 12:11 — REGNUM  По данным федерации потребителей Италии, собрать ребенка в школу в 2018 году будет стоить родителям в среднем 526 евро, на 0,8% больше, чем годом ранее, сообщает информагентство Ansa.

Дороже всего стоит набор необходимых книг и словарей — средние расходы оцениваются в 456 евро на каждого ребенка. В сравнении с прошлым годом «книжные» расходы сократились на 1,1%.

Средняя стоимость ручек, дневников, тетрадей, пеналов и рюкзаков в сравнении с 2017 годом выросла на 2%, а если говорить о такой продукции, которую предпочитают сами школьники — с эмблемами и изображениями спортивных команд или персонажей мультфильмов — то рост достигает 4%.

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Экономика Италии
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