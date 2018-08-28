К 2024 году обеспеченность жильем в Петербурге приблизится к 30 кв. м / чел

Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Обеспеченность жильем в расчете на одного петербуржца через шесть лет все еще не достигнет 30 кв. метров. Об этом сообщили 28 августа на заседании городского правительства в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов признал, что сейчас наблюдается снижение ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

В то же время к 1 июля 2018 года петербуржцы набрали ипотечных кредитов на сумму более 85 млрд рублей, что почти на 65% больше, чем за первое полугодие 2017 года.

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Смольный полагает, что объем жилищного фонда в городе к концу 2021 года увеличится почти на 11 млн кв. метров, к концу 2024 года — на 21 млн кв. метров.

«С учетом прогнозного роста численности населения и планируемого объема ввода жилья, обеспеченность общей площадью жилья на человека в 2024 году составит 28,6 кв. метра», — заявил Филиппов.

Напомним, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 января 2018 года составляла 5 млн 352 тыс. человек. Основной прирост населения города дает миграция из других регионов РФ и стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года в Санкт-Петербурге 52% жилья было куплено в ипотеку (47% в 2017 году). В начале лета 2018 года более чем в половине новостроек Санкт-Петербурга и пригородов был зафиксирован рост цен на новые квартиры.

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