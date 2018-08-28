Пережил войну, сейчас рассыпается: зачем воронежцы ремонтируют чужие дома

Кумицкая Анна, , 13:19 — REGNUM

Двухэтажный дом на улице Таранченко, 20 соседствует с Никольской церковью и Каменным мостом. Проходящие мимо туристические группы нередко засматриваются на наличники с накладной резьбой, где можно разглядеть геометрические и растительные орнаменты. Сейчас дом уставлен строительными лесами, а почти каждый день здесь трудятся волонтеры, которые в свободное от работы и учебы время штукатурят, пилят и грунтуют. Они — участники «Том Сойер Феста», который в 2018 году впервые проходит в Воронеже.

Проект «Том Сойер Фест», названный в честь персонажа Марка Твена, который никак не хотел красить забор, родился в Самаре в 2015 году. Вот только участники фестиваля совсем не похожи на непоседливого мальчишку — они хотят и красить, и штукатурить, и даже пилить, не боясь, что завтра придется идти в офис с мозолями на руках. Именно в этом суть проекта: группа волонтеров выбирает дом и восстанавливает его фасад. Зачастую это деревянные дома, которые были построены достаточно давно. Главные требования — дом должен быть значим для города и его архитектурного облика, но не должен быть памятником. Несмотря на то, что дома-памятники в России тоже часто находятся в неприглядном состоянии, заниматься ими могут только компании, имеющие лицензию на реставрацию памятников архитектуры. А вот дома, которые по каким-то причинам не признаны объектами культурного наследия, волонтеры могут ремонтировать по согласованию с собственниками.

За четыре сезона к проекту присоединились 26 городов России. В 2018 году фестиваль впервые проходит в Воронеже. О том, что он состоится, стало известно еще в конце 2017 года. Тогда идею представили на заседании Общественного совета при Управлении градостроительства и архитектуры Воронежской области. Активисты отобрали несколько десятков домов, в которых можно было провести восстановительные работы. Проблем с отбором не оказалось: в «тихом центре» города достаточно много старинных зданий, которые требуют ремонта, но на который у собственников нет средств. Эти дома пережили Великую Отечественную войну, но сейчас их фасады буквально рассыпаются.

Практически сразу волонтеры начали поиск спонсоров, которые, кстати, нашлись достаточно быстро: кто-то предложил материалы, кто-то — инструменты, кто-то подготовил проект работ. Когда вся документация была готова, волонтеры приступили к работе.

Первым домом в Воронеже, за который взялись волонтеры, стал дом на улице Таранченко, 20. Он был построен в начале XX в. и представляет собой типичную воронежскую городскую застройку — кирпичный низ, деревянный верх, украшенные наличниками окна. Но сейчас здание не поставлено на государственную охрану, в нем до сих пор живут люди.

«Мы выбрали этот дом, потому что согласились жители. Вообще, процесс выбора дома был достаточно долгим, но в итоге мы пришли сюда, и люди сразу согласились доверить нам ремонт, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов фестиваля Антон Позднухов. — У нас довольно быстро наладился диалог, и мы начали работать. Вообще мы мечтали об усадьбе Плотникова (ул. Никитинская, д. 2 и 4, — ред.), но это объект культурного наследия, и сейчас нет законного основания для того, чтобы волонтеры смогли восстановить его».

Работы начались 30 июля. Как долго они продлятся, говорить сложно: зависит и от количества участников, и от интенсивности их работы. Сейчас каждый день, когда идут работы, на объект приходят от 10 до 12 человек, причем разных возрастов и профессий. Их объединяет только любовь к архитектуре.

«Сейчас мы штукатурим фасад, восстанавливаем наличники, выводим кирпичный цокольный этаж. В планах — вывести его, прогрунтовать, покрыть декоративной штукатуркой. С наличниками отдельная история. Оказалось, что старые наличники находятся в непригодном состоянии и не подлежат восстановлению, поэтому мы заказали у компании-партнера их копии, которые сейчас вырезаются», — рассказал Антон Позднухов.

Несмотря на то, что работают на объекте непрофессионалы, за качество работ все-таки отвечать можно: добровольцы и сами мотивированы к высокому качеству исполнения работ, к тому же ремонт контролируют профессиональные строители, которые помогают советом, показывают, как надо, и иногда исправляют ошибки.

«Строительные риски просчитаны, и они минимальные, — рассказывает один из партнеров фестиваля, руководитель фирмы, занимающейся ремонтом фасадов, Сергей Пошвин. — Сложно было перестроить себя с коммерческих отношений на волонтерские. Получается, что здесь нет привычной ответственности, как на работе у человека. Соответственно, нужно было отказаться от ожиданий, что можно спрашивать с человека эту ответственность. А второе — люди постоянно меняются. Есть, конечно, определенный пул, но все-таки каждый день приходят разные люди, и приходится объяснять одно и то же несколько раз, каждому человеку уделять внимание, потому что мы все-таки несем обязательства. Поэтому получается медленнее, но при этом стараемся не менее качественно».

Жители дома вовсе не переживают за то, что работы могут занять достаточно долгое время, понимая, что ремонтируют волонтеры.

«Я не боялась ни грамма, потому что у меня своих сил и средств нет, а это реальная помощь, — рассказала жительница дома Анна. — Я даже не могу сказать, сколько лет дому. Когда ремонтировали, видели, что между стен набита шелуха от гречки — так утепляли. Ремонта тоже не было очень давно: фасад не ремонтировали около 40 лет, не красили, ничего не делалось, только крышу перекрывали и окна пластиковые вставили. Когда волонтеры пришли, мы очень обрадовались. Было, конечно, страшно, что потом нам предъявят счет, но волонтеры заверили, что все бесплатно».

Анна Кумицкая © ИА REGNUM Аж искры летят Анна Кумицкая © ИА REGNUM Отделка окон

Несмотря на то, что ремонт первого дома еще не закончен, а впереди еще много работы, волонтеры уверены, что фестиваль состоится в Воронеже и в 2019 году. По словам Антона Позднухова, практика показала, что эта инициатива вполне может существовать в городе.

«Это первый дом, первая проба. Волонтеры, например, в Самаре восстанавливают по три дома в сезон, в Казани — по шесть. Мы взяли всего один дом, потому что в Воронеже фестиваль проходит впервые, и важно понять, как реагируют спонсоры, волонтеры, насколько эта идея вообще может существовать в Воронеже. Как показала практика, еще как может: у нас достаточно хорошо все складывается, поэтому возможно, что в следующем году не один дом сделаем, — рассказал Антон Позднухов. — Уже сейчас у нас есть предварительная договоренность на следующий год. Есть большая вероятность, что возьмемся за дом №28 на улице Таранченко».

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