В Ярославской области крестьянин спасет поселок от замерзания

Новый Некоуз, Ярославская область, , 11:39 — REGNUM Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области выдал краткосрочную лицензию на добычу торфа на месторождении Мокеиха-Зыбинское Некоузского района главе крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Он будет добывать торф, чтобы обеспечить им единственную котельную поселка Мокеиха-2. Прошлой зимой поселок замерзал из-за отсутствия топлива. В Ярославской области торф для этих целей никто не добывает. ОАО «Мокеиха-Зыбинское», которое раньше добывало торф, обанкротилось, лицензия у него отозвана. Теперь краткосрочная лицензия выдана главе крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрию Голубеву.

Это решение принято в интересах местных жителей. По закону, если установлено, что нет возможности остановить работы на месторождении, выдается временная лицензии сроком на один год. Таким образом, новый недропользователь сможет обеспечить торфом котельную на предстоящий отопительный сезон», — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.

Глава Некоузского района Сергей Некрутов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас идет строительство котельной, которая работает на угле. К концу октября она должна быть готова. До этого времени в районе будет работать старая котельная на торфе, запаса которого хватит до ввода новой угольной котельной.

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