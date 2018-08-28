В Ростовской области продают старинную икону за 1 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области житель Сальска продаёт икону с изображением Иисуса Христа за 1 млн 150 тыс. рублей. Объявление размещено на одном из популярных ресурсов.

Высота образа — 90 см, ширина — 65 см. Икона освящена архиепископом Феофаном в Ставрополе. Продавец отмечает, что икона очень редкая и существует в единственном экземпляре.

Ранее на этом же портале появилось объявление о продаже иконы с изображением Саваофа 17 века. Продать священную картину, которая досталась в наследство, вынуждают финансовые трудности. Стоимость — 1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ростовчанин продавал Евангелие за 1,8 млн рублей. Продавцу часть Библии, датированная 18 веком, досталась в наследство. Антиквариат был в идеальном состоянии: бумага практически не изменила свой цвет и не деформировалась, обложка тоже хорошо сохранилась.

Ранее по теме: Ростовчанин продаёт Евангелие 18 века за 1,8 млн рублей