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На Урале ритуальная фирма обманула 127 человек

Общество

Владелец компании отправится в колонию

На Урале ритуальная фирма обманула 127 человек
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Надувательство

Нижний Тагил, Свердловская область, 28 августа 2018, 10:45 — REGNUM  В Нижнем Тагиле осуждён владелец одной из ритуальных фирм. Он не выполнил свои обязательства по изготовлению и установке надгробных памятников, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Фирма работала на рынке с 2006 года. Однако в марте 2016-го — июле 2016-го обязательства не были выполнены. Пострадали 127 человек из Нижнего Тагила и Верхней Салды. Ущерб превысил 3 млн рублей.

37-летний владелец фирмы в итоге стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. 28 августа прозвучал приговор. Бизнесмен осуждён на три года общего режима и обязан возместить пострадавшим ущерб.

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