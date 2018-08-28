На Урале ритуальная фирма обманула 127 человек

Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:45 — REGNUM В Нижнем Тагиле осуждён владелец одной из ритуальных фирм. Он не выполнил свои обязательства по изготовлению и установке надгробных памятников, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Фирма работала на рынке с 2006 года. Однако в марте 2016-го — июле 2016-го обязательства не были выполнены. Пострадали 127 человек из Нижнего Тагила и Верхней Салды. Ущерб превысил 3 млн рублей.

37-летний владелец фирмы в итоге стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. 28 августа прозвучал приговор. Бизнесмен осуждён на три года общего режима и обязан возместить пострадавшим ущерб.