Вторник, 28 Августа 2018 года
12:07:34 МСК

Новым главой центральных районов Ярославля станет Александр Трудоношин

Общество

Сейчас он работает директором по безопасности аэропорта «Туношна»

Новым главой центральных районов Ярославля станет Александр Трудоношин
Мэрия Ярославля

Ярославль, 28 августа 2018, 10:44 — REGNUM  Администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля возглавит Александр Трудоношин. Это информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в мэрии Ярославля.

На этом посту Александр Трудоношин сменит Георгия Гудыму, который был главой всего неделю.

Александр Трудоношин работал начальником управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля. С 1993 по 2013 годы служил в Северном линейном управлении МВД России на транспорте. В настоящее время он является директором по безопасности аэропорта «Туношна».

Как пояснил Александр Трудоношин корреспонденту ИА REGNUM, к своим новым обязанностям он приступает с 29 августа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить