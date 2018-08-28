МВД РФ игнорирует вопросы СМИ про коллекторов и МФО

Москва, , 10:59 — REGNUM В центральный аппарат МВД России в 2018 году поступило 55 обращений граждан, обжаловавших действия коллекторских агентств. Об этом 28 августа в ответе на официальный запрос ИА REGNUM сообщило Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ.

Из этих 55 обращений 53 были направлены в территориальные органы МВД России для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителям.

«В самом центральном аппарате МВД России рассмотрены два обращения, по одному из которых проведена проверка», — проинформировало УОС МВД.

Второе обращение находится на стадии рассмотрения.

Кроме того, правоохранительные органы сообщили, что основная часть обращений содержит жалобы на представление кредитными организациями информации, составляющей банковскую тайну, коллекторским агентствам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России участились случаи, когда тот или иной гражданин РФ становится объектом преследования со стороны представителей МФО и коллекторских агентств, которые требуют у него погашения кредита, которого он не оформлял и не получал. В связи с этим редакция ИА REGNUM направила официальный запрос в МВД РФ, интересуясь: поступали ли в МВД РФ заявления от граждан, ставших жертвами необоснованного преследования со стороны коллекторов? Поступали ли в МВД РФ жалобы на коллекторов и МФО, требующих у граждан возврата кредитов, которых сами обратившиеся граждане не оформляли и не получали? Зафиксированы ли МВД РФ случаи, когда те или иные злоумышленники, незаконно используя чужие паспортные данные, незаконно получали кредиты в микрофинансовых организациях?

Кроме того, редакция просила МВД РФ объяснить бездействие сотрудников полиции, на которое указали авторы программы «Специальный репортаж»: кредитный инкубатор» телеканала «Москва 24» (https://tv.m24.ru/videos/162214), обнаружившие, что органы полиции не реагируют должным образом на обращения граждан, пострадавших от деятельности мошенников, использовавших их данные для получения кредитов в МФО.

Как следует из письма УОС МВД, отвечать на все эти вопросы органы правопорядка не стали.