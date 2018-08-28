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На севере Приморья сняли четырех «краснокнижных» леопардов

Общество

В силу возросшей численности поголовья этого редкого вида семейства кошачьих звери начали осваивать новые регионы России

Владивосток, 28 августа 2018, 10:35 — REGNUM  В Приморском крае зафиксировано появление четырех новых дальневосточных леопардов. Пятнистых «краснокнижных» хищников сняли фотоловушки в заказнике «Полтавский», сообщает 28 августа пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Отмечается, что в силу возросшей численности поголовья этого редкого вида семейства кошачьих звери начали осваивать новые регионы России, в частности, их появление было отмечено на севере края, за пределами парка «Земля леопарда».

«На камерах отметились четыре редкие кошки: три взрослых особи и один котенок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке котенка леопарда, жившего в зоопарке «Садгород», взяла «на воспитание» среднеазиатская овчарка Эльза.

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