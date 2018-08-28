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Обманула десятки людей: на Урале осуждена экс-сотрудница турфирмы

Общество

Суд отправил её в колонию-поселение и обязал возместить гражданам 3 млн рублей

Первоуральск, Свердловская область, 28 августа 2018, 10:31 — REGNUM  В свердловском Первоуральске осуждена бывшая сотрудница одной из туристических фирм. Суд признал её виновной в особо крупном мошенничестве, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Уголовное дело было возбуждено 4 августа 2018 года. Выяснилось, что гражданка с 1 февраля по 28 июня брала с граждан деньги за турпутёвки. В итоге люди не получили путёвок и потеряли деньги.

Владельцем фирмы был супруг гражданки. Как отметил Горелых, подозреваемая скрылась от следствия. Поймали её лишь весной в Краснодаре.

Суд отмерил гражданке 2 года и 8 месяцев колонии-поселения. Также она должна уплатить 40 обманутым клиентам ущерб в сумме 3 млн рублей и уже пообещала это сделать.

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