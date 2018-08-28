Петербург возглавил рейтинг популярности среди туристов по итогам лета-2018

Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Санкт-Петербург оказался лидером по популярности и длительности летних путешествий по России по итогам лета 2018 года. Об этом сообщили ИА REGNUM 28 августа в российском сервисе бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг составлен по числу забронированных ночей в отелях и апартаментах для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года. В рейтинг не вошли курортные города.

Как подсчитали аналитики, в летние месяцы туристы бронировали летние поездки в Северную столицу в среднем на 4−5 дней и тратили на проживание в среднем 3020 рублей в сутки на семью.

В топ-10 самых популярных городов для летних путешествий по России, помимо Петербурга, вошли Москва, Казань, Екатеринбург, Петрозаводск, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград и Воронеж.

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Как сообщало накануне ИА REGNUM, в 2019 году в Северной столице планируют ввести туристический сбор в размере 1−2% от трат гостей города, чтобы таким образом ликвидировать нехватку доходов в казне. Сами чиновники при этом признают, что новый сбор будет «раздражать людей».

Отметим, что только в дни ЧМ-2018 в Северную столицу приехали порядка 700 тысяч человек, более 70% которых — иностранцы. В 2017 году Петербург посетили 7,5 млн туристов.