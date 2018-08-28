Комплексами «Президент-С» оснастят военные самолеты России

Москва, , 10:15 — REGNUM Авиацию Вооруженных сил (ВС) России оснастят бортовыми комплексами обороны «Президент-С» на 100 процентов. Об этом сообщил советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев в интервью «Интерфаксу».

"Новые самолеты 100 процентов уже выпускаются со средствами защиты», — сказал Михеев.

По его словам, российские специалисты также оснащают комплексами обороны и те самолеты, которые уже в «строю».

Михеев добавил, что бортовыми комплексами обороны «Президент-С» в ближайшее время полностью оснастят авиацию ВС РФ.

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