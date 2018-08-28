Вторник, 28 Августа 2018 года
12:07:05 МСК

Комплексами «Президент-С» оснастят военные самолеты России

Общество

«Новые самолеты 100 процентов уже выпускаются со средствами защиты»

Москва, 28 августа 2018, 10:15 — REGNUM  Авиацию Вооруженных сил (ВС) России оснастят бортовыми комплексами обороны «Президент-С» на 100 процентов. Об этом сообщил советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев в интервью «Интерфаксу».

"Новые самолеты 100 процентов уже выпускаются со средствами защиты», — сказал Михеев.

По его словам, российские специалисты также оснащают комплексами обороны и те самолеты, которые уже в «строю».

Михеев добавил, что бортовыми комплексами обороны «Президент-С» в ближайшее время полностью оснастят авиацию ВС РФ.

Читайте также: Фронтовой бомбардировщик Су-24 получает «вторую» жизнь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить