В Коми пройдет парад гимнов

Сыктывкар, , 10:11 — REGNUM Одним из торжественных мероприятий в Сыктывкаре в 100-летнюю годовщину образования республики Коми станет парад гимнов с участием профессиональных композиторов, поэтов, хоровых коллективов и симфонического оркестра, сообщает пресс-служба Сыктывкарского государственного университета (СГУ) им. Питирима Сорокина.

Инициаторы проекта «Славься, Отечество: парад гимнов» пояснили, что гимн как музыкально-поэтический символ воплощает представления о высших ценностях жизни народа, отражает его духовно-нравственные идеалы, его надежды, лучшие порывы народной души. К участию в проекта приглашен СГУ с гимном студенчества на слова О. Чупрова и музыку С. Васильева.

«Личность каждого композитора и поэта уникальная и неповторима. Союз композиторов Республики Коми хочет оживить страницы творчества деятелей культуры и искусства, их художественное наследие», — пояснил заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РК, композитор Михаил Герцман.

Предполагается, что на параде будут исполнены гимн России, гимн Санкт-Петербургу, государственный гимн Коми и другие. Также прозвучат произведения основоположников коми музыки на коми языке, гимн спасателей, гимн средней школы №1 и другие.

Датой образования Коми считается 22 августа 1921 года, когда в составе РСФСР была образована АО Коми (Зырян). Позднее автономная область вошла в состав Северного края с центром в городе Архангельске. Торжественные мероприятия к 100-летию Коми запланированы на 2021 год.