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Эксперты: в Париже миллион человек живет в стрессе из-за шума транспорта

Общество

Люди, проживающие в тех районах Парижа и его окрестностей, где зафиксирован повышенный уровень транспортного шума, в среднем теряют до 19 месяцев здоровой жизни

Париж, 28 августа 2018, 10:02 — REGNUM  Около миллиона жителей французской столицы страдают от шума, вызванного автотранспортом и полетами гражданской авиации, такой вывод сделали эксперты ассоциации Bruitparif. Об этом пишет портал 20minutes.

Отмечается, что люди, проживающие тех районах Парижа и его окрестностей, где зафиксирован повышенный уровень транспортного шума, в среднем теряют до 19 месяцев здоровой жизни, поскольку постоянная и монотонная нагрузка слуховых зон мозга приводит к постоянному стрессу и хронической усталости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа депутаты Госсовета Коми предложили внести в региональный закон об обеспечении тишины и покоя граждан запрет на использование стиральных машин, сушилок и пылесосов в ночное время. Авторы законопроекта считают, что поправки позволят предотвратить пагубное воздействия шума на здоровье людей.

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