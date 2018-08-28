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Шойгу передал Хакасии копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне

Общество

Знамена являются символами мужества и героизма, народного единства и доблестного служения Родине

Абакан, 28 августа 2018, 09:56 — REGNUM  Министр обороны России Сергей Шойгу передал копии Знамени Победы и боевых знамен воинских частей председателю правительства Хакасии Виктору Зимину, сообщает 28 августа корреспондент ИА REGNUM.

«Наш долг — сделать так, чтобы величие подвига солдат и офицеров фронтовой поры не подлежало забвению», — подчеркнул глава Минобороны.

Во время торжественной церемонии передачи Шойгу напомнил, что немалый вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны внесли созданные на территории Хакасии воинские формирования, в том числе три стрелковых полка, сформированные в 1942 году.

«Знамена являются символами мужества и героизма, народного единства и доблестного служения Родине», — напомнил Шойгу.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 70 тыс. жителей Хакасии. Из них 35 тыс. стали Героями Советского Союза, 17 тыс. — полными кавалерами ордена Славы. Более 19 тыс. получили медали и ордена, многие —посмертно.

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