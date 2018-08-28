В Хабаровском крае помощника машиниста отдали под суд за угон тепловоза

п. Заветы Ильича, Хабаровский край, , 09:50 — REGNUM В Хабаровском крае следователи завершили расследование уголовного дела об угоне подвижного состава и краже топлива. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР 28 августа, на скамье подсудимых окажется 28-летний житель посёлка Заветы Ильича.

По данным следствия, преступление было совершено ночью 19 января 2018 года. Находясь на автомобильной стоянке неподалеку от железнодорожных путей в районе станции Токи Ванинского района, помощник машиниста тепловоза увидел локомотив, с которого и решил похитить топливо. Подъехать к тепловозу на машине он не мог. Тогда мужчина перегнал состав поближе к автостоянке, слил топливо и скрылся с места преступления.

Обвинительное заключение по уголовному делу прокурор уже утвердил. Решать дальнейшую судьбу подозреваемого будет Хабаровский краевой суд. За угон железнодорожного подвижного состава помощнику машиниста грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Калужской области полицейские раскрыли целую серию краж нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. По версии следствия, незаконно нефтепродукты в канистры сливал машинист тепловоза. Затем он решил расширить незаконный бизнес и привлёк к противоправной деятельности шестерых коллег.

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