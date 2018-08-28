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Отслужившие в Президентском полку смогут поступить в УрФУ

Общество

Соглашение заключено с командованием воинской части

Екатеринбург, 28 августа 2018, 09:46 — REGNUM  Солдаты, сержанты и старшины, прошедшие службу не менее трех лет в Президентском полку, а также ушедших из воинской части в запас смогут поступить в Уральский федеральный университет (УрФУ), сообщает 28 августа пресс-служба вуза.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров пояснил, что возможности по отбору, направлению на учебу и сопровождению служащих Президентского полка закреплены в соглашении с командованием воинской части. Подпись под документом поставил также командир полка, полковник Андрей Филякин.

«Ребята смогут поступать как на очную, так и заочную формы обучения. Кроме того, для них доступно дистанционное образование в нашем вузе», — сказал Кокшаров.

Президентский полк — российская воинская часть в составе Федеральной службы охраны (ФСО) России, обеспечивающая охрану московского Кремля. Служащие полка принимают участие в протокольных мероприятиях президента, несут почетные караулы у Вечного огня и на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

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