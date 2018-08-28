В Калужской области ещё одну мать лишили родительских прав

Киров, Калужская область, , 09:33 — REGNUM В Калужской области мать восьмилетней девочки теперь будет обязана выплачивать своему ребёнку алименты. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 28 августа помощник Кировского межрайонного прокурора Светлана Амелина, такое решение на основании искового заявления прокурора вынес Кировский районный суд. Также женщина лишена родительских прав.

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Жительница города Кирова Калужской области длительное время нигде не работала и даже не пыталась трудоустроиться, злоупотребляла спиртными напитками и проживала с ребёнком в антисанитарных условиях. Ещё в августе 2016 года мать поместила свою дочь в Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды», откуда и не собиралась ей забирать.

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Ранее мать несовершеннолетней девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Однако это женщину ничему не научило: она продолжала вести асоциальный образ жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области прокуроры направили в суды 55 заявлений о лишении (ограничении) родительских прав.

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