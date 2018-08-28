Владимир Путин посетил школу в городе Оби и пообщался с горожанами

Обь, Новосибирская область, , 09:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин по время рабочей поездки в Новосибирск во вторник, 28 августа, посетил среднюю школу № 2 в город Обь, которая откроется для детей 1 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выходе из школы президента ждали жители Оби. Владимир Путин пообщался с собравшимися. Люди традиционно просили главу государства помочь в решении беспокоящих их проблем. Кого-то беспокоила проблема с фонарями на дороге, которые плохо светят. Обращения горожан внимательно слушал и врио губернатора региона Андрей Травников, который сопровождал президента.

В завершение разговора собравшиеся скандировали «Спасибо» и никак не хотели отпускать президента из своего «окружения».

Отметим, что на строительство новой школы в городе Обь, которая 1 сентября откроет двери для 825 ребятишек, было выделено более 700 миллионов рублей. В школе оборудованы современные классы, просторная столовая, огромный актовый зал, бассейн и спортзал.

Сводная сметная стоимость строительства составила, по данным областного правительства, более 600 млн рублей. В 2017 году финансирование составило 357,6 млн рублей, из них 127,6 млн рублей — из областного бюджета, 230 млн рублей — из федерального бюджета. В 2018 году было выделено 250 млн рублей из средств областного и федерального бюджетов.

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Напомним, сегодня, 28 августа, Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Новосибирске. Владимир Путин уже выступил на открытии пленарного заседания «Наука как индустрия. Повестка 2024». Также запланирована встреча с главой региона Андреем Травниковым.

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