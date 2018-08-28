Вместо турникетов — валидаторы: новшества пассажирского транспорта Москвы

Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве с первого дня осени весь наземный транспорт переходит на новый формат оплаты проезда — турникеты на входе будут сняты, а за проезд можно будет расплатиться банковской картой или смартфоном. Об этом сообщает 28 августа пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что для пассажирского транспорта уже закуплены шесть тысяч валидаторов нового типа — кроме карт «Тройка» и «Единый» они поддерживают оплату при помощи банковских карт или смартфонов с функцией бесконтактных платежей.

«По поручению мэра Москвы с 1 сентября все городские автобусы и троллейбусы начнут работать без турникетов. Новые валидаторы станут устанавливать в тех видах транспорта, где в ближайшее время демонтируют турникеты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на заседании Мособлдумы был принят закон, согласно которому жители Подмосковья, достигшие 60 лет и старше, получили право с 1 сентября 2018 года бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы.

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