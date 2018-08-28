В Югре обсудили проблемы преподавания русского языка в школе

Сургут, Югра, , 09:09 — REGNUM Обсуждение проблемы преподавания русского языка в школе стало одной из тем форума «Филологическое образование в поликультурном пространстве как условие формирования информационной культуры современного человека» в Сургуте, сообщает пресс-служба Югорского государственного университета (ЮГУ), сотрудники которого посетили мероприятие.

Тематические площадки форума были посвящены развитию родных языков и литературы коренных малочисленных народов Севера и лингвистическим аспектам и перспективам обучения иностранным языкам. Не менее важным, отмечают в вузе, стал мастер-класс «Язык современных средств массовой информации и интернет коммуникации».

«На мастер-классе было не много людей, но это скорее плюс, чем минус, так как получилось более живое общение с аудиторией. Владимир Анатольевич (Бебех, спикер мастер-класса — прим. ИА REGNUM ) смог сложить полную картину языка СМИ и инструментов воздействия на аудиторию», — поделился впечатлениями сотрудник департамента коммуникационной политики ЮГУ Елисей Кузнецов.

Филологический форум Югры — 2018 состоялся 24 августа. В нем приняли участие сотрудники образовательных и научных организаций, учителя и преподаватели русского языка и литературы, родных (хантыйского, мансийского, ненецкого) языков и иностранных языков (английского, немецкого, французского), а также руководители и специалисты профильных ведомств.