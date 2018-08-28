Петербургских студентов-экономистов обучают военной специальности

Санкт-Петербург, , 09:15 — REGNUM Студенты петербургских вузов успешно проходят военную подготовку в военных учебных заведениях. Об этом сообщил во вторник, 28 августа, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время встречи главы военного ведомства Сергея Шойгу с ректорами сибирских вузов в Хакасии.

Панков напомнил, что это стало возможным благодаря закону, позволяющему студентам гражданских университетов проходить военную подготовку в военных вузах.

«Соответствующий федеральный закон был принят в прошлом году и уже сегодня практически работает. Студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета проходят военное обучение в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Уже прошли такую подготовку более 580 студентов университета», — сказал Николай Панков, слова которого приводит Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Панков также уточнил, что в настоящий момент военная подготовка проводится в 87 российских вузах, а в сентябре на заседании коллегии Минобороны России будет решаться вопрос о создании структур военной подготовки еще в шести вузах.

«Таким образом, в следующем году количество вузов, в которых организована военная подготовка студентов, может достигнуть 93», — заявил замминистра обороны.

Подготовка студентов ведется по 155 военно-учетным специальностям, общее количество обучающихся превышает 60 тыс. человек.