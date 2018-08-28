Собянин: в Москве «радикально» увеличена соцподдержка инвалидов

Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве за 2018 год были существенно расширены программы социальной поддержки инвалидов. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на собрании в новом Центре комплексной реабилитации инвалидов «Бутово».

По словам московского градоначальника, большинство решений в сфере поддержки инвалидов проводится в жизнь.

«В прошлом году мы с вами обсуждали увеличение социальной поддержки. Мы радикально увеличили меры социальной поддержки инвалидов и членов их семей», — подчеркнул Собянин.

По его словам, правительство Москвы разрабатывает программу по созданию современных реабилитационных центров и учреждений. На сегодняшний день в Москве работают восемь реабилитационно-образовательных учреждений и 97 реабилитационных отделений в лечебно-профилактических учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве будет построена гостиница, часть номеров в которой будет предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объект будет возведён на юге столицы и расположится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Павелецкая».

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