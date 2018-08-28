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В Малайзии отложили вынесение приговора двум лесбиянкам

Общество

Причиной подобного решения некоторые эксперты считают протесты со стороны правозащитных организаций

В Малайзии отложили вынесение приговора двум лесбиянкам
Представительницы ЛГБТ

Куала-Лумпур, 28 августа 2018, 09:05 — REGNUM  Религиозный суд Малайзии отложил вынесение приговора по делу о двух лесбиянках, сообщает 28 августа Reuters.

Причиной подобного решения некоторые эксперты считают протесты со стороны правозащитных организаций. Однако, по официальным данным, суд перенес свое заседание по техническим причинам. Решение будет принято 3 сентября.

Напомним, Малайзия остается консервативным государством, в котором действуют религиозные суды. Лесбийские отношения, как и прочие нетрадиционные сексуальные контакты, в стране запрещены. Двум женщинам грозит штраф и шесть ударов плетью.

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