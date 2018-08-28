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Гражданину РФ грозит пожизненное за убийство студента из Вьетнама

Общество

Российские дипломаты следят за ходом дела

Гражданину РФ грозит пожизненное за убийство студента из Вьетнама
Тюрьма

Хельсинки, 28 августа 2018, 08:54 — REGNUM  Гражданин России, который подозревается в убийстве студента Университета прикладных наук в Миккели в Финляндии, может до конца жизни сесть в тюрьму. Пожизненного срока заключения для подозреваемого требует обвинение, передает газета Lansi-Savo. Процесс проходит в окружном суде региона Южное Саво.

По мнению стороны обвинения, преступление было хорошо продумано. В компьютере и телефоне студента из РФ были найдены подтверждающие материалы, в частности, видео, которое учит убивать при помощи ножа. Есть мнение, что нападавший не был знаком с жертвой, поэтому для вьетнамца нападение стало полной неожиданностью. При этом сторона защиты обвиняемого заявляет об обратном. Якобы обвиняемый страдал психическим расстройством, что подтверждено экспертизой, и ни о каком планировании преступления речи не идёт.

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В консульском отделе посольства РФ в Финляндии заявили, что следят за ситуацией. Гражданину РФ оказывается необходимое консульское содействие: сотрудник консульского отдела посещал его в тюрьме Миккели, поддерживает контакт с его адвокатами.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство студента из Вьетнама в городе Миккели в Финляндии произошло вечером 1 ноября 2017 года. По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний гражданин России. По версии полиции, между двумя иностранными студентами Университета прикладных наук произошёл конфликт. В ходе него молодой человек нанёс своему оппоненту, уроженцу Вьетнама, множественные ножевые ранения, от которых студент скончался. Кроме того, как полагает следствие, злоумышленник ранил ещё одну студентку — подругу убитого. Она также была обнаружена на месте ЧП — в комнате студенческого общежития. Подозреваемый свою вину отрицать не стал.

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