Гражданину РФ грозит пожизненное за убийство студента из Вьетнама

Хельсинки, , 08:54 — REGNUM Гражданин России, который подозревается в убийстве студента Университета прикладных наук в Миккели в Финляндии, может до конца жизни сесть в тюрьму. Пожизненного срока заключения для подозреваемого требует обвинение, передает газета Lansi-Savo. Процесс проходит в окружном суде региона Южное Саво.

По мнению стороны обвинения, преступление было хорошо продумано. В компьютере и телефоне студента из РФ были найдены подтверждающие материалы, в частности, видео, которое учит убивать при помощи ножа. Есть мнение, что нападавший не был знаком с жертвой, поэтому для вьетнамца нападение стало полной неожиданностью. При этом сторона защиты обвиняемого заявляет об обратном. Якобы обвиняемый страдал психическим расстройством, что подтверждено экспертизой, и ни о каком планировании преступления речи не идёт.

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В консульском отделе посольства РФ в Финляндии заявили, что следят за ситуацией. Гражданину РФ оказывается необходимое консульское содействие: сотрудник консульского отдела посещал его в тюрьме Миккели, поддерживает контакт с его адвокатами.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство студента из Вьетнама в городе Миккели в Финляндии произошло вечером 1 ноября 2017 года. По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний гражданин России. По версии полиции, между двумя иностранными студентами Университета прикладных наук произошёл конфликт. В ходе него молодой человек нанёс своему оппоненту, уроженцу Вьетнама, множественные ножевые ранения, от которых студент скончался. Кроме того, как полагает следствие, злоумышленник ранил ещё одну студентку — подругу убитого. Она также была обнаружена на месте ЧП — в комнате студенческого общежития. Подозреваемый свою вину отрицать не стал.