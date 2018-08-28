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Свердловчанин пойман через 17 лет после совершения убийства

Общество

Преступление было совершено 16 декабря 2001 года

Свердловчанин пойман через 17 лет после совершения убийства
ThePixelman
Арест

Екатеринбург, 28 августа 2018, 08:33 — REGNUM  В Серовском районе Свердловской области силовики задержали гражданина, который скрывался от правосудия почти 17 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Преступление, в котором его обвиняют, было совершено 16 декабря 2001 года. Вечером того дня в больницу с ножевым ранением живота был доставлен один из местных жителей. 24 декабря он скончался.

Гражданину 1962 года рождения вменили умышленное причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее мужчина не был судим. Его причастность к преступлению силовики установили быстро. Он скрылся, но был объявлен в федеральный розыск.

Выяснилось. что он скитался по России и бывшим союзным республикам. Последние годы жил в Свердловской области. В мае 2018 года вернулся в посёлок Марсяты Серовского района. Жил без регистрации и воровал с чужих огородов. В середине августа его самочувствие резко ухудшилось, он был вынужден обратиться к своей супруге. У неё его и задержали.

Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

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Бытовые убийства
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