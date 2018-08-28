Вторник, 28 Августа 2018 года
08:15:34 МСК

В Сирии восстановлена работа предприятия по добыче мрамора

Общество

Местные жители, которые работают на предприятии, получают зарплату

В Сирии восстановлена работа предприятия по добыче мрамора
Vadim Indeikin
Добыча мрамора

Дамаск, 28 августа 2018, 07:48 — REGNUM  Сотрудники предприятия по добыче мрамора и гранита после семилетнего перерыва приступили к работе в городе Рухейба в провинции Дамаск. Об этом, как передает ТК «Звезда», рассказал директор предприятия Билял Ханнам.

По его словам, мрамор используется в реставрационных работах и в отделке помещений, поэтому этот камень очень востребован в деле восстановления страны.

Ханнам также добавил, что местные жители, которые работают на предприятии, получают зарплату в районе 120 тысяч сирийских фунтов (около $235) в месяц.

Читайте также: СМИ: Сирийские военные готовятся к ракетному удару со стороны США

А также: В Сирии бывшими боевиками сдано 11 тонн боеприпасов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить