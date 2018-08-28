Со второй попытки: Merсedes-Benz Захарченко ушёл с молотка

Ростов-на-Дону, , 07:37 — REGNUM Merсedes-Benz E250 CGI 2010 года выпуска, ранее принадлежавший экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, продан на торгах. Реализовать конфискованное имущество осуждённого за крупную взятку бывшего высокопоставленного стража порядка территориальному управлению Росимущества в Ростовской области удалось только со второй попытки.

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У подследственного полковника Захарченко нашли замок в Лондоне

Автомобиль премиум-класса был продан за 966,2 тыс. рублей. Деньги от реализации поступят в федеральный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально реализовать часть имущества Дмитрия Захарченко предполагалось в июле. Однако из-за отсутствия заявок управление Росимущества 26 июля повторно выставило на торги автомобиль экс-полковника. Стоимость имущества была снижена на 30% от первоначальной — до 690,2 тыс. рублей. Аукцион был назначен на 27 августа.

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Зять полковника Захарченко раскрыл «правду» о «бесхозных» 9 млрд рублей

Напомним, полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по подозрению в коррупции. Его обвинили в получении взятки в размере 7 млн рублей. При обысках у высокопоставленного стража порядка оперативники обнаружили порядка 9 млрд рублей, происхождения которых Захарченко объяснить не смог. Бывшему врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД инкриминируется также и воспрепятствование осуществлению правосудия. В настоящее время он находится под стражей. Дело экс-полицейского находится на рассмотрении Пресненского суда Москвы.

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