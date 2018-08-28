В России студенты без службы в армии смогут получить звание

Москва, , 07:20 — REGNUM Студенты, проходящие обучение в вузах Российской Федерации без военных кафедр, смогут получить военную специальность при обучении в специальных учебных военных центрах (УВЦ), не проходя службу по призыву. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, первый учебный военный центр, где на двух военных кафедрах будут обучаться студенты из разных учебных заведений, уже начал свою работу в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ).

Молодым людям по итогам обучения в таких центрах, где занятия будут проходить раз в неделю, выдадут гражданские дипломы и военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности выпускника. Выпускникам после присяги будут присвоены звания — рядовой запаса или сержант. При этом экс-студенты не будут подлежать обязательному призыву в вооруженные силы страны.

Отмечается, что по всей РФ планируется внедрить данную систему.