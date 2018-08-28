В Барнауле прошел российско-финский семинар о «постсоветском приграничье»

Барнаул, , 07:19 — REGNUM Алтайский государственный университет (АлтГУ) принял на своей площадке российско-финский семинар «Постсоветское приграничье — территория развития», сообщает пресс-служба вуза.

В сообщении говорится, что мероприятие состоялось 23 августа. Выступая с приветственным словом, проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин отметил, что миссия вуза и программа его стратегического развития предполагают усиление университета в качестве центра сопровождения социально-экономического развития края как региона трансграничного сотрудничества.

Финскую делегацию возглавил профессор Университета Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) Джереми Смит. Он выступил с докладом «Трансформация границ советских республик в международные границы». Профессор рассказал об общей концепции проекта и истории его создания, поделился планами будущих исследований, в том числе на территории Алтайского края.

В свою очередь участники из АлтГУ и их финские коллеги рассказали об уже имеющихся наработках и результатах научно-исследовательских проектов, проведенных по направлениям, сопряженным с тематикой приграничья.

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