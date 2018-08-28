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Российский танкер «Палладий» задержан в Южной Корее на выходе из порта

Общество

Судно покинуло порт без разрешения

Владивосток, 28 августа 2018, 07:17 — REGNUM  В Южной Корее береговая охрана задержала российское судно «Палладий» (порт приписки Владивосток) прямо на выходе из Корейского пролива. По информации Владивостокского морского спасательно-координационного центра, танкер, на котором находятся 15 членов экипажа, вышел из порта Пусан без разрешительных документов. В настоящее время судно буксируется обратно в порт.

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Представительство МИД РФ во Владивостоке находится в курсе ситуации. Обстоятельства инцидента уточняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня члены экипажа танкера «Палладий», принадлежащего компании «Дальтранс», заявили, что работодатель на протяжении пяти месяцев не выплачивает им зарплату в полном объёме. В общей сложности им задолжали почти 250 тысяч рублей. Соответствующая жалоба поступила в инспекцию Пусана. После проведённой проверки судно было задержано, было начато разбирательство.

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