Рабочий мигрант в Китае за 32 года начал зарабатывать в 200 раз больше

Пекин, , 07:17 — REGNUM Заработок рабочего мигранта в Китае вырос в 200 раз за 32 года, сообщает 28 августа газета China Daily.

В качестве примера издание приводит 52-х летнего Чжана Тулиня из уезда Тайцзян провинции Гуйчжоу, который работает в городе Лючжоу провинции Гуанси в 483 км от дома укладчиком плитки в течение последних 32 лет.

Как отмечает издание, когда Чжан только прибыл на работу в Лючжоу в 1986 году, он зарабатывал в день всего 2 юаня. Тогда он был неопытным работником, но затем приобретя опыт и квалификацию, стал профессионалом. Сейчас Чжан получает 400 юаней в день или что-то около 8 тыс. юаней в месяц (порядка $1 тыс.).

Отметим, что бурное развитие экономики и упор Компартии Китая на искоренение нищеты и бедности приносят свои плоды. В последние годы средняя зарплата китайца ежегодно росла примерно на 100 долларов, а количество нищих ежегодно сокращалось на 10−12 млн человек. К 2020 году Китай намерен стать державой умеренного достатка населения.

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