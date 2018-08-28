Граждане Китая оказались самыми расточительными туристами в 2017 году

Пекин, , 07:01 — REGNUM Китай сохранил за собой ведущую роль на мировом рынке туризма в 2017 году, когда туристы из Поднебесной потратили за рубежом $258 млрд, что составляет пятую часть всего мирового рынка иностранного туризма, сообщает 28 августа газета China Daily.

Согласно недавней публикации «Барометра мирового туризма» Всемирной организации по туризму, китайские граждане более 142 млн раз выезжали за рубеж в 2017 году. При чем в этот год возросла роль нишевого туризма вроде дегустации виски. Кроме того, отмечается, что по всему миру наблюдается рост мирового туризма, который в денежном эквиваленте достиг $1,3 трлн, продемонстрировав в 2017 году наибольший рост за последние восемь лет.

Отметим, что на втором месте после китайских туристов расположились туристы из США, которые потратили $135 млн в 2017 году. В то же время отмечается рост исходящего туризма в России и Бразилии после нескольких лет падения. Самыми популярными туристическими направлениями в 2017 году стали страны Африки и Европы.

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