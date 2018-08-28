Деревню лишат целой улицы? У исполкома Татарии истребуют лесные гектары

Казань, , 06:31 — REGNUM Департамент лесного хозяйство по Приволжскому федеральному округу, базирующийся в Нижнем Новгороде, истребует из незаконного владения исполкома Лаишевского района Татарии два участка общей площадью более 7,5 га, являющихся частью Матюшинского лесничества, а также истец требует признать незаконным их постановку на кадастровый учёт и исключить из реестра. Территориально земли расположены в деревне Матюшино, а один из участков на кадастровой карте отмечен как уличная сеть населённого пункта. Арбитражный суд Татарии начнёт рассматривать данные претензии 31 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый спор касается земельного участка общей площадью 59 616 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость данного участка — всего один рубль, разрешенное использование — «для общего пользования (уличная сеть)». Этот надел департамент истребует «из незаконного владения Лаишевского муниципального района РТ». Участок, по данным истца, входит «в состав земельного участка в выделах 19, 20, 21, 22, 24 квартала 93 Матюшинского лесничества Пригородного лесничества республики». Также в иске требуется признать недействительной постановку надела на кадастровый учет и исключить из ЕГРН сведений о земельном участке.

Второй участок имеет площадь 15 675 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, его кадастровая стоимость — 1 981 320 рублей, а предназначен он «для индивидуальной жилой застройки». Истец утверждает, что данный надел входит в состав земельного участка в выделах 22, 23, 24, 26 квартала 93 Матюшинского лесничества Пригородного лесничества и находится во владении исполкома незаконно. Требование относительно второго участка выдвинуты аналогичные первому.

До рассмотрения иска департамент попросил наложить на наделы обеспечительные меры — «в виде запрета Управлению Росреестра по Республике Татарстан осуществлять действия, связанные с регистрацией, прекращением, изменением, права собственности в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 16:24:090201:9737, 16:24:090201:9683». Судья отклонил ходатайство, отметив, что «суд не находит правовых оснований для его удовлетворения».

"Заявитель в обоснование принятия обеспечительных мер не привел мотивы указанного обращения, не представил доказательства, что непринятие испрашиваемых обеспечительных мер может привести к затруднению исполнения судебного акта по настоящему делу. Доказательства, подтверждающие, что непринятие заявленной меры может повлечь причинение значительного ущерба заявителю, суду также не представлены», — отмечается в определении суда.

Отметим, в деревне Матюшино, по данным последней переписи, проживают около 160 жителей. В республике более известен посёлок Боровое Матюшино, расположенный в том же районе, но на другом берегу рек Волги. Его ещё называют «казанской рублёвкой», именно здесь находится летняя резиденция правительства Татарии, а также дачи многих высокопоставленных лиц.