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В Якутии открестились от медведя с канистрой на голове

Общество

«Скорее всего, видео было снять в другом регионе»

Якутск, 28 августа 2018, 06:05 — REGNUM  Охотинспекции районов Якутии не подтвердили информацию о том, что на подведомственной им территории ходит медведь, голова которого застряла в канистре. Это животное находится не в республике, пришли к выводу в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Охотинспекторы Нерюнгринского, Ленского, Алданского, Мирнинского, Олекминского районов, в которых случаи выхода медведей на трассу наиболее часты, отрицают, что это происходило их территории. Не подтвердили эту информацию и в других районах Якутии. Скорее всего, видео снято в другом регионе», — цитирует ЯСИА представителя минэкологии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски медведя, голова которого застряла в канистре, в Якутии объявили 27 августа после того, как в соцсетях было распространено видео с этим животным. На нём двое мужчин пытались освободить косолапого. Они подзывали его к себе: «Миша, миша!», накидывали на канистру петлю, комментируя неудачные попытки: «Он сдохнет же так!». Под видео сообщалось, что оно снято в Нерюнгринском районе Якутии.

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