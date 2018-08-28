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В Приморье в 2018 году появились еще четыре дальневосточных леопарда

Общество

В объективы камер попались три взрослых особи и один котенок

Владивосток, 28 августа 2018, 05:36 — REGNUM  Фотоловушки заказника «Полтавский» зафиксировали в 2018 году четыре новых дальневосточных леопарда, сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Сообщается, что сотрудники национального парка проанализировали фотоматериалы и пришли к выводу, что ранее эти леопарды не фиксировались среди обителей нацпарка — рисунки пятен на их шкурах не совпадают с данными о ранее замеченных кошках. Подчеркивается, что в объективы камер попались три взрослых особи и один котенок.

Напомним, фотомониторинг является основным методом изучения популяции дальневосточного леопарда. По данным нацпарка «Земля леопарда» в 2017 году было зафиксировано 84 взрослых особи

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года специалисты национальных парков Дальнего Востока пришли к соглашению о совместном фотомониторинге популяции амурского тигра на территории Приморского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Приморские специалисты поставят тигров на фотоучет

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