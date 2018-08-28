Качество воды в загрязнённых АЛРОСой реках не соответствует нормативам

Якутск, , 06:08 — REGNUM Для жителей трёх населённых пунктов Якутии придётся искать альтернативные источники водоснабжения или подвозить им воду транспортом. Таковы последствия размытия четырёх дамб АЛРОСа на Иреляхском месторождении алмазов. Качество воды в реке Вилюй перестало соответствовать гигиеническим нормативам, пришли к выводу в управлении Роспотребнадзора по Якутии.

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В связи с этим жителям сёл Вилюйчан и Сунтар в Сунтарском районе Якутии, а также города Нюрба в Нюрбинском районе запрещено снабжать питьевой водой из реки. Надзорное управление распорядилось найти альтернативные источники водоснабжения или подвозить воду. Воду в реке Вилюй Роспотребнадзор будет проверять ежедневно, ожидая, что её качество нормализуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа промышленные дамбы АЛРОСа в Мирнинской районе Якутии не смогли сдержать техническую вода из хвостохранилища, и она полилась в реки Якутии — сначала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в Вилюй. Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди жалуются, что им неоткуда пить воду, опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы

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