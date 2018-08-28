Популярный клип Киркорова снят с эфира

Москва, , 04:38 — REGNUM Музыкальный клип на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» снят с эфира телеканала RU.TV. Решение об этом принял сам певец, сообщает портал Super.ru.

Представители артиста подтвердили, что клип исключил из эфира Филипп Киркоров. Источники на телеканале предполагают, что причиной стало размывание лица рэпера Тимати в одном из эпизодов клипа.

Певец, настоящее имя которого Тимур Юнусов, снялся в клипе Киркорова в роли многодетного отца. Тимати якобы оказался в черном списке телеканала из-за разногласий с певцом ЮрКиссом — сыном владельца RU. TV Владимира Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, популярный литовский блогер Андрюс Тапинас призвал закрыть въезд в Литву для Тимати, который был доверенным лицом «диктатора» Владимира Путина на президентских выборах, а также выступал «в оккупированном» Крыму. Весной 2018 года в Литве потребовали закрыть границу для Филиппа Киркорова.

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