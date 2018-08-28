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Поющая грузинская роженица удивила роддом и соцсети

Общество

Сын певицы родился здоровым

Кутаиси, Грузия, 28 августа 2018, 03:59 — REGNUM  В грузинском Кутаиси женщина во время родов спела песню «O sole mio». Видеоролик опубликован на странице кутаисского роддома № 2 в соцсети Facebook.

В кадре мужчина напевает, обмахивая супругу листом бумаги. Сначала нерешительно вторя ему, позже женщина поет известную неаполитанскую песню в полную силу.

В группе роддома отметили, что 14 августа ребенка произвела на свет оперная певица Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили Натия Мелкадзе. Её сын родился здоровым.

Неаполитанская песня «O sole mio» («Моё солнце») была написана в 1898 году композитором Эдуардо ди Капуа и поэтом Джованни Капурро. Её перевели на многие языки, так, латвийский и советский тенор Михаил Александрович исполнил её по-русски.

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