Вторник, 28 Августа 2018 года
02:10:50 МСК

ФАС заступилась за женщин с маленькой грудью

Общество

Однако сочла такую особенность «физическим недостатком»

Архангельск, 28 августа 2018, 01:23 — REGNUM  Реклама одного из застройщиков в Архангельской области признана региональным управлением Федеральной антимонопольной службы России оскорбительной для женщин. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В ведомство поступило обращение, авторам которого не понравился рекламный щит с изображением женщины, измеряющей объем груди. Надпись на баннере гласит: «У нас маленькие цены и много комплексов».

На другом баннере той же компании женщина, снявшая рубашку, изображена со спины. «Дешевле, чем снять», — говорится в подписи к изображению.

Авторы жалобы сочли рекламу сексистской, оскорбляющей и унижающей женщин. Эксперты ФАС поддержали эту позицию, отметив, что реклама указывает на «физические недостатки» женщин — обладательниц маленькой груди.

Материалы по первому плакату будут переданы для возбуждения административного дела, пояснили в ФАС. Что касается второго баннера, он был размещен более года назад, а значит срок давности уже истек.

Читайте также: ФАС уличила «Шереметьево» в нарушении антимонопольного законодательства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с монополизацией в экономике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить