ФАС заступилась за женщин с маленькой грудью

Архангельск, , 01:23 — REGNUM Реклама одного из застройщиков в Архангельской области признана региональным управлением Федеральной антимонопольной службы России оскорбительной для женщин. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В ведомство поступило обращение, авторам которого не понравился рекламный щит с изображением женщины, измеряющей объем груди. Надпись на баннере гласит: «У нас маленькие цены и много комплексов».

На другом баннере той же компании женщина, снявшая рубашку, изображена со спины. «Дешевле, чем снять», — говорится в подписи к изображению.

Авторы жалобы сочли рекламу сексистской, оскорбляющей и унижающей женщин. Эксперты ФАС поддержали эту позицию, отметив, что реклама указывает на «физические недостатки» женщин — обладательниц маленькой груди.

Материалы по первому плакату будут переданы для возбуждения административного дела, пояснили в ФАС. Что касается второго баннера, он был размещен более года назад, а значит срок давности уже истек.

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