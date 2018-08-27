Убийство, совершенное беженцами, вызвало антимигрантские митинги в Германии

Хемниц, Германия, , 23:43 — REGNUM В Восточной Германии произошли митинги и массовые беспорядки, вызванные убийством гражданина ФРГ беженцами из Ирака и Сирии, сообщает 27 августа издание Die Welt.

Из-за митингов и беспорядков в городе Хемниц был прекращен местный праздник. Участники акций скандировали антимигрантские лозунги и угрожали беженцам. Позднее произошло несколько случаев избиений людей, внешне похожих на мигрантов.

Жители города утверждают, что почти все мигранты ходят с холодным оружием, но полиция бездействует.

Поводом для митингов и беспорядков стало убийство 35-летнего немца, погибшего 26 августа от ножевых ранений, нанесенных ему двумя выходцами с Ближнего Востока. В совершении этого преступления подозреваются 23-летний сириец и 22-летний гражданин Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, волна беженцев из ближневосточных и африканских стран, захлестнувшая Европу, вызвана разрушением целого ряда государств Северной Африки и Ближнего Востока.

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