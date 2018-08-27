Язычники и христиане подрались из-за «неправильных» похорон «ветерана АТО»

Львов, Украина, , 23:03 — REGNUM Во Львове во время похорон 21-летнего боевика ВСУ Марьяна Найды произошла драка между посетителями церемонии, заявил 26 августа бывший директор Лычаковского кладбища Игорь Гавришкевич.

По его словам, родители хотели похоронить сына по христианскому обычаю, но в церемонию вмешались неизвестные в черных футболках:

«В их разговоре было слышно о язычестве, о рунвере и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, поскольку он был их другом. Один «черномаечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения», — рассказал Гавришкевич.

После этого произошла драка между язычниками и боевиками «АТО», также присутствовавшими на церемонии. На место события приехала полиция, но никого не задержала.

В итоге кремация не состоялась, но мать погибшего согласилась, чтобы её сына похоронили с топором.

Напомним, Марьян Найда добровольно пошел воевать против жителей Донбасса в возрасте 18 лет. Ликвидирован 23 августа возле села Крымское в ЛНР.

Отметим, что членом американской секты Родная украинская народная вера (РУН-вера) является супруга оранжевого президента Виктора Ющенко Кетрин Чумаченко.