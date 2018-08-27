Проезд в Петербурге может подорожать вопреки обещаниям Смольного

Санкт-Петербург, , 21:37 — REGNUM Тариф на проезд в общественном транспорте Петербурга с 2019 года может увеличиться на 2−3 рубля. Об этом говорилось сегодня, 27 августа, на «нулевых» слушаниях по бюджету в парламенте Северной столицы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Ранее в Смольном обещали не повышать стоимость проезда.

Разовый тариф на проезд в метро со следующего года может достичь 47 рублей, а билет в наземном транспорте может подорожать до 42 рублей. Если же этого не произойдет, то дотации транспортным предприятиям Петербурга из бюджета должны будут увеличиться на 937 миллионов рублей.

Нынешняя стоимость проезда в Петербурге действует с января 2017 года. Поездка в метро по жетону обходится в 45 рублей, разовый билет на наземный транспорт — в 40 рублей.

Напомним, что 1 августа глава городского комитета по транспорту Александр Головин заявил, что в Санкт-Петербурге пока не предполагается повышать стоимость разовой поездки на общественном транспорте. Чиновник сослался на мнение губернатора Георгия Полтавченко.

По данным же главы городского комитета по тарифам Дмитрия Коптина, себестоимость проезда на общественном транспорте Петербурга за год выросла на 8 рублей.

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Окончательное решение по тарифам на проезд в 2019 году будет принято осенью текущего года.

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