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В работе сервиса Instagram произошёл сбой

Общество

Проблемы наблюдаются в том числе у пользователей из России

Менло-Парк, США, 27 августа 2018, 21:17 — REGNUM  Пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram вечером 27 августа. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно приведённым данным, неполадки наблюдаются у пользователей в США и ряде стран Европы, в том числе в России.

Около 60% жалоб связаны со сбоями при просмотре новостной ленты в аккаунте, почти у четверти пользователей не открывается сайт соцсети, некоторые сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

Администарция Instagram пока никак не прокомментировала ситуацию.

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