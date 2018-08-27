В работе сервиса Instagram произошёл сбой

Менло-Парк, США, 27 августа 2018, 21:17 — REGNUM Пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram вечером 27 августа. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно приведённым данным, неполадки наблюдаются у пользователей в США и ряде стран Европы, в том числе в России.
Около 60% жалоб связаны со сбоями при просмотре новостной ленты в аккаунте, почти у четверти пользователей не открывается сайт соцсети, некоторые сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи.
Администарция Instagram пока никак не прокомментировала ситуацию.
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