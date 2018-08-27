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Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября

Общество

Первые дни осени будут тёплыми с кратковременными дождями

Москва, 27 августа 2018, 20:51 — REGNUM  Тёплая погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в первых числах сентября. Об этом сообщила 27 августа главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передаёт ТАСС.

Согласно прогнозам, 1 сентября в столице ожидается 20−25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. 2 сентября столбики термометров поднимутся до 21−25 градусов, при этом также возможны кратковременные дожди.

3 сентября температура воздуха составит 20−25 градусов тепла, дождей в этот день не прогнозируется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в последнюю неделю августа температура воздуха в российской столице будет выше средних значений. При этом синоптики ожидают, что за этот период в Москве и Подмосковье выпадет до 20% месячной нормы осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в Москве в конце августа

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