Челябинец отдан под суд за невыплату зарплаты 158 работникам

Челябинск, , 19:53 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан директор и учредитель ООО «Строительная компания «Регион-Строй». Ему вменяют невыплату зарплаты 158 работникам на общую сумму 13,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие выяснило, что деньги не выдавались в 2016—2017 годах. При этом следователи полагают, что обвиняемый имел возможность уплатить эти суммы.

Тем не менее этого сделано не было. Итогом стало уголовное преследование. Имущество обвиняемого на сумму более 3,7 млн рублей арестовано. В СКР утверждают: все необходимые доказательства собраны. Дело передано в суд.