Мэр Астаны поторопил жителей покупать уголь к отопительному сезону

Астана, , 19:33 — REGNUM Аким (мэр) Астаны Асет Исекешев призвал жителей столицы покупать уголь заранее, чтобы не создавать пробки и очереди с началом отопительного сезона, сообщает 27 августа издание InformBuro.

По словам главы Астаны, в городе необходимо отапливать 30 тыс. дворов. Уголь также приезжают покупать до 100 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов. В настоящее время на складах города лежит более 15 тыс. тонн угля. Стоимость тонны топлива составляет от 12,5 до 14 тыс. тенге (от 2,3 до 2,6 тыс. рублей).

«Сейчас у нас уголь лежит на складах, все поставщики имеют твёрдое топливо, однако жители не торопятся его покупать» — добавил Исекешев

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года в Казахстане было добыто 60 млн тонн угля, что на 3,9% больше, чем годом ранее. На коммунально-бытовые нужды было отгружено 5,5 млн тонн угля.

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